Дом хабаровчанина уйдет с молотка из-за трех налогов

СЕГОДНЯ 05:51 2019-06-07T08:06:18+03:00

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Житель Хабаровска рискует расплатиться домом за свои долги по налогам. Мужчина упорно не хотел платить за транспорт, землю и имущество. В общей сложности сумма его задолженности перед государством составила более 150 тысяч рублей.

- При проверке выяснилось, что у хабаровчанина есть недостроенное здание площадью 610 квадратных метров. На него-то приставы и наложили арест. Горожанину дали 10 законных дней, чтобы он нашел деньги и самостоятельно погасил задолженность. Если неплательщик не внесет деньги, его дом продадут, а деньги направят на оплату долга, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Отметим, что с начала 2019 года за счет таких проверок должников удалось пополнить бюджет на сумму 650 тысяч рублей. Жителей Хабаровска убедительно просят не копить долги и вовремя оплачивать налоги.

ИСТОЧНИК KP.RU