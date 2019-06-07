2019-06-07T05:18:47+03:00
Общество

За разбитую дорогу в лесу Хабаровского края заплатит лесозаготовитель

Предпринимателя могут оштрафовать на 100 тысяч рублей
Ольга КИВА
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За разбитую дорогу в лесу Хабаровского края заплатит лесозаготовитель ФОТО: Управление лесами правительства Хабаровского краяЗа разбитую дорогу в лесу Хабаровского края заплатит лесозаготовитель ФОТО: Управление лесами правительства Хабаровского края
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В Николаевском лесничестве в 50 километрах от населенного пункта Чля нашли сильно разбитую лесную дорогу. По ней ездили большегрузные лесовозы, из-за которых трасса и пришла в негодность. Однако организация, которой принадлежали машины, не спешила восстанавливать полотно. В общей сложности реконструкции подлежало 10 тысяч квадратных метров объекта.

- В этой ситуации лесозаготовительная организация нарушила правила заготовки древесины, которые гласят, что недопустимо повреждение дорог, мостов, просек, осушительной сети, дорожных, гидромелиоративных и других сооружений, русел рек и ручьев. В отношении предприятия возбудили административное дело. Разбирательства на сегодняшний день продолжаются, - рассказали в краевом управлении лесами.

За подобное нарушение виновнику грозит штраф в сумме от 50 до 100 тысяч рублей. Отметим, что в 2019 году уже составили 208 административных протоколов по аналогичным нарушениям. Общая сумма выписанных штрафов превысила 700 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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