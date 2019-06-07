2019-06-07T08:05:24+03:00
Экономика

Вопрос с деньгами для судостроительного завода в Хабаровском крае благополучно решили

Часть финансов предприятие получит уже в этом году
Ольга КИВА
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Вопрос с деньгами для судостроительного завода в Хабаровском крае благополучно решилиВопрос с деньгами для судостроительного завода в Хабаровском крае благополучно решилиФото: Правительство Хабаровского края
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Амурский судостроительный завод получит деньги в рамках докапитализации. Соглашения удалось достичь во время встречи губернатора Хабаровского края Сергея Фургала с президентом Объединенной судостроительной корпорации Алексеем Рахмановым на Петербургском международном экономическом форуме.

- Дополнительные вливания ранее оценивали в 10,5 миллиарда рублей, из них задолженность предприятия 3,4 миллиарда рублей. Согласно письму, дополнительно отправленному в Минпромторг России в мае этого года, в регионе просили увеличить объем финансирования не менее чем на 8,6 миллиарда рублей. В итоге было принято положительное решение, часть денег на оздоровление завода поступит уже в этом году, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Отметим, что вопрос со сроками сдачи паромов планируют решить в скором времени. Так, суда планируют сдать в 2020-2021 годах, но для этого заказчик должен дополнительно профинансировать производство. Однако государственная транспортная лизинговая компания отказывалась вкладывать дополнительные средства в достройку паромов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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