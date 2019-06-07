2019-06-07T07:59:21+03:00
Общество

У полицейских в ЕАО нашли скрытое от учета преступление

Уголовное дело возбудили и расследуют по требованию прокурора
Ольга КИВА
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У полицейских в ЕАО нашли скрытое от учета преступлениеУ полицейских в ЕАО нашли скрытое от учета преступлениеФото: Тимур ХАНОВ
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В Еврейской автономии полицейские фактически скрыли преступление. Неучтенное происшествие обнаружилось во время прокурорской проверки, и правоохранителям не оставалось ничего другого, как возбудить и расследовать уголовное дело.

- По предварительным данным, полицейские расследовали кражу, которую совершил житель села Волочаевка-2 в апреле этого года. Фигурант похитил кабель линии электропередачи, принадлежащий провайдеру. При этом подозреваемый повредил и привел в негодное техническое состояние инженерное оборудование. Как результат - жители многоквартирных домов Волочаевского сельского поселения остались без телевидения, телефонной связи и доступа к интернету. Однако дознаватель не принял это обстоятельство во внимание, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Другими словами, задержанному также должны были предъявить обвинение по статье «Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения», но не сделали этого. Уголовное дело возбудили и начали расследовать только по требованию прокурора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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