У полицейских в ЕАО нашли скрытое от учета преступление

СЕГОДНЯ 06:56 2019-06-07T07:59:21+03:00

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В Еврейской автономии полицейские фактически скрыли преступление. Неучтенное происшествие обнаружилось во время прокурорской проверки, и правоохранителям не оставалось ничего другого, как возбудить и расследовать уголовное дело.

- По предварительным данным, полицейские расследовали кражу, которую совершил житель села Волочаевка-2 в апреле этого года. Фигурант похитил кабель линии электропередачи, принадлежащий провайдеру. При этом подозреваемый повредил и привел в негодное техническое состояние инженерное оборудование. Как результат - жители многоквартирных домов Волочаевского сельского поселения остались без телевидения, телефонной связи и доступа к интернету. Однако дознаватель не принял это обстоятельство во внимание, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Другими словами, задержанному также должны были предъявить обвинение по статье «Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения», но не сделали этого. Уголовное дело возбудили и начали расследовать только по требованию прокурора.

ИСТОЧНИК KP.RU