В центре Хабаровска устроят выставку военной одежды, оружия и техники

СЕГОДНЯ 07:49 2019-06-07T08:18:44+03:00

Мероприятие проведут в рамках акции «Военная служба по контракту - твой выбор»

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В День России в центре Хабаровска пройдет акция «Военная служба по контракту – твой выбор». На площади Ленина 12 июня соберутся представители военизированных структур, а также обычные горожане. Для посетителей мероприятия подготовили отличную программу времяпрепровождения.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в течение дня с 10 часов утра до 16:00 дня будут работать мобильные группы отбора желающих поступить на военную службу по контракту. Будущим военным специалисты расскажут об особенностях прохождения службы, проконсультируют по поводу необходимых документов, а также дадут развернутые ответы на все интересующие вопросы.

Также для гостей устроят выставку. Среди экспонатов будут представлены образцы военной формы, оружия и военной техники. Желающим предоставят возможность сфотографироваться с ретро-автомобилями.

ИСТОЧНИК KP.RU