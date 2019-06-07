В центре Хабаровска устроят выставку военной одежды, оружия и техники
В День России в центре Хабаровска пройдет акция «Военная служба по контракту – твой выбор». На площади Ленина 12 июня соберутся представители военизированных структур, а также обычные горожане. Для посетителей мероприятия подготовили отличную программу времяпрепровождения.
Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в течение дня с 10 часов утра до 16:00 дня будут работать мобильные группы отбора желающих поступить на военную службу по контракту. Будущим военным специалисты расскажут об особенностях прохождения службы, проконсультируют по поводу необходимых документов, а также дадут развернутые ответы на все интересующие вопросы.
Также для гостей устроят выставку. Среди экспонатов будут представлены образцы военной формы, оружия и военной техники. Желающим предоставят возможность сфотографироваться с ретро-автомобилями.
ИСТОЧНИК KP.RU