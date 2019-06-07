Путешествие наркокурьера из Санкт-Петербурга на Сахалин закончилось в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 08:29 2019-06-07T08:49:23+03:00

В Ванино жителя Северной столицы осудили на три с половиной года условно

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В Хабаровском крае прошел суд над жителем Санкт-Петербурга. Фигурант ехал через всю Россию с одной целю – довезти на Сахалин два килограмма гашиша. В Ванино мужчина собирался сесть на паром, чтобы добраться до Холмска, но его путешествие прервали транспортные полицейские, которые и задержали нарушителя.

- Из материалов дела следует, что фигурант купил наркотическое средство в августе 2018 года за 520 тысяч рублей в Северной столице. Через полгода он решился доставить груз в другой конец страны, - прокомментировали в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Приезжего обвинили в незаконном приобретении, хранении и перевозке наркотиков. В отношении него завели уголовное дело, которое позже разбирали в суде. Служители Фемиды по итогу заседания постановили лишить наркокурьера свободы на срок до трех с половиной лет. Правда, наказание определили условное.

ИСТОЧНИК KP.RU