2019-06-07T07:50:34+03:00
Общество

«Россельхозбанк» проведет ипотечную субботу в Хабаровске

Всем посетителям мероприятия рассчитают максимально возможную сумму кредита
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Ждем Вас на мероприятие в офисе РоссельхозбанкаЖдем Вас на мероприятие в офисе РоссельхозбанкаФото: Предоставлено пресс-службой Россельхозбанка
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Хабаровский региональный филиал АО «Россельхозбанк» совместно с федеральным агентством недвижимости «Этажи» 8 июня организует ипотечную субботу, принять участие в которой приглашают хабаровчан и гостей города.

В этот день всем желающим специалисты «Россельхозбанка» и агентства недвижимости помогут решить жилищный вопрос и окажут профессиональные консультации по получению ипотечных кредитов на выгодных условиях, в том числе и по акции «Мечты сбываются». В рамках этой акции, до 30 июня (включительно) 2019 года, оформить ипотеку на покупку квартиры на первичном или вторичном рынках, включая таунхаусы, можно по специальной ставке от 9,7% годовых c первоначальным взносом 20%. Предложение распространяется также на ипотечные программы для молодых семей и с использованием материнского капитала*.

Всем посетителям ипотечной субботы рассчитают максимально возможную сумму кредита, помогут подобрать оптимальный вариант жилья и оперативно подать заявку на оформление ипотеки.

Ключевыми преимуществами жилищных кредитов от «Россельхозбанка» являются отсутствие комиссий, досрочное погашение займа без ограничений, возможность подтверждения дохода по форме банка, минимальный первоначальный взнос – от 15%, возраст заемщиков – от 21 до 65 лет.

Ждем вас на мероприятии в офисе «Россельхозбанка» 08.06.2019 года с 10:00 до 16:00 по адресу: улица Калинина, 120, тел: 47-66-02 (ипотечный центр).

Подробности акции «Мечты сбываются» и условия ипотечных продуктов представлены на сайте банка.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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