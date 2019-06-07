В Комсомольске 12 июня изменят автобусные маршруты

СЕГОДНЯ 09:57 2019-06-07T11:02:02+03:00

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В Комсомольске-на-Амуре 12 июня временно изменят маршруты общественного транспорта. В этот день местные жители будут отмечать 87 день рождения города и День России. Ограничения на движение машин на проспекте Мира ввели, чтобы провести праздничные мероприятия.

Как отметили в пресс-службе городской администрации, корректировки будут действовать с 8:00 до 12:00. В этот период изменятся схемы движения автобусов маршрутов №№ 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 18, 19, 23, 17, 20, 22, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34 и 37.

Так, автобусы маршрутов №№ 5, 7, 8, 14, 19, 23 поедут с остановки «Нар. суд» в сторону автовокзала по схеме «ул. Ленина - ул. Кирова – пл. Кирова – Автовокзал» и в обратном направлении. Что касается автобусов №№ 9, 18, 30, 107, поездки начнутся с проспекта Ленина в сторону автовокзала по схеме «пр. – Ленина - ул. Кирова – пл. Кирова - Автовокзал» и в обратном направлении.

По маршруту №34 автобусы поедут, начиная с улицы Вокзальной, и далее в сторону речного вокзала по схеме «ул. Вокзальная – пр. Мира – ул. Ленина - ул. Кирова – пл. Кирова - Автовокзал» и в обратном направлении.

Автобусы №№ 11, 12, 17, 20, 26, 27 с 11:00 до 11:30 на маршруты выходить не будут. В остальной части схема движения автобусных маршрутов останется неизменной.

ИСТОЧНИК KP.RU