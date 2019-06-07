К зданию управления МВД в Хабаровске экстренно съехались пожарные расчеты

СЕГОДНЯ 07:22 2019-06-07T07:46:38+03:00

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В Хабаровске прошло пожарно-тактическое учение в здании краевого управления МВД. Целью этого мероприятия было повысить профессиональную подготовку пожарных, а также обучить персонал и сотрудников объектов действиям при возгорании.

- По легенде, в цокольном этаже здания замкнуло проводку в электрощитовой. Случился пожар, в помещениях стал скапливаться дым. Задачей сотрудников управления было организовать эвакуацию людей, пока пожарные едут на вызов. К слову, чтобы вывести людей, им понадобилось несколько минут. По условиям тренировки несколько человек оказались заблокированными в опасной зоне. Спасать их предстояло пожарным, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Условно пострадавших удалось эвакуировать с помощью специальных спасательных устройств. Для возможной эвакуации людей с верхних этажей развернули пожарную автолестницу. Когда все были спасены, а на боевых участках огнеборцы завершили работу по условной ликвидации огня, учению был дан отбой.

ИСТОЧНИК KP.RU