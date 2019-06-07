2019-06-07T10:59:05+03:00
Общество

Россиянина не пустили в ЕАО с подозрительным рисом из Китая

Продукцию у мужчины забрали, позже ее вернут в Поднебесную
Ольга КИВА
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Россиянина не пустили в ЕАО с подозрительным рисом из КитаяРоссиянина не пустили в ЕАО с подозрительным рисом из КитаяФото: Россельхознадзор по Хабаровскому краю и ЕАО
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На границе Еврейской автономии задержали россиянина с рисом в ручной клади. По предварительной информации, мужчина пытался провезти из Поднебесной на территорию России больше семи килограммов крупы. Все было бы в порядке, если бы не отсутствие фитосанитарного сертификата.

- Данная продукция является подкарантинной. При ввозе ее на территорию России нужно в обязательном порядке предоставить фитосанитарный сертификат. В силу того, что этого документа у нарушителя при себе не оказалось, в отношении мужчины возбудили административное дело, - прокомментировали в пресс-службе управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО.

На сегодняшний день известно, что правоохранители уже вынесли постановление об административном наказании. Рисовому курьеру придется раскошелиться и заплатить штраф. Нелегальную продукцию у нарушителя уже изъяли, позже подозрительную крупу вернут в Китай.

ИСТОЧНИК KP.RU

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