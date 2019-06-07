2019-06-07T12:26:46+03:00
Общество

Школьниц в Хабаровске выгнали с ЕГЭ

Девочки исхитрились пронести с собой шпаргалку и сотовый телефон
Ольга КИВА
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Школьниц в Хабаровске выгнали во время ЕГЭШкольниц в Хабаровске выгнали во время ЕГЭФото: Алексей БУЛАТОВ
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Единый госэкзамен в Хабаровске не обошелся без эксцессов. Две школьницы пронесли в аудиторию сотовый телефон и шпаргалку. Конечно же, это нарушение не осталось незамеченным - девочек выгнали с ЕГЭ. Одной из них придется пересдать историю через год, второй - русский язык в грядущем сентябре.

Как отметили в пресс-службе городской администрации, большинство выпускников подтверждает свои знания по выбранным предметам. Так, 7 и 8 июня школьники сдают устную часть экзамена по иностранному языку. Тестирования проходят по английскому, немецкому, французскому языкам, и впервые ученики сдают китайский язык. Всего эту дисциплину выбрал 201 выпускник.

К слову, на следующей неделе школьники отправятся сдавать естествознание. Проверку знаний назначили на 10 июня. По биологии тестирование пройдет 13 июня. С 17 июня по 1 июля будут экзаменовать тех, кто по уважительным причинам не смог сдать ЕГЭ вовремя. Первые результаты государственной аттестации станут известны 11 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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