2019-06-07T12:25:14+03:00
Происшествия

Донесла на соперницу и сама рискует лишиться свободы ревнивая хабаровчанка

Фигурантка хотела посадить женщину за кражу и для этого подбросила ей свои украшения
Ольга КИВА
Поделиться:
Донесла на соперницу и сама рискует лишиться свободы ревнивая хабаровчанкаДонесла на соперницу и сама рискует лишиться свободы ревнивая хабаровчанкаФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

На скамье подсудимых окажется жительница Хабаровска, которую обвиняют в ложном доносе. По версии следствия, женщина подстроила так, чтобы ее соперницу обвинили в краже драгоценностей, и дала ложные показания. Женщина не рассчитывала, что следствие докопается до сути, однако это все-таки случилось.

- Все началось с изучения переписки подозреваемой и ее бывшего сожителя. Она пыталась поставить ультиматум, но не учла, что все, что было ею написано, автоматически сохранилось у получателя посланий, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

По версии следствия, фигурантка сама подбросила сопернице золотые украшения, потом написала заявление в полицию. Она высказывала подозрения, где предположительно могут быть драгоценности. Однако после разбирательств заявительница сама стала подозреваемой. За ложный донос ее могут приговорить к принудительным работам сроком на пять лет или лишению свободы на срок до шести лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Хабаровске ищут пропавшего Никитина Михаила Владимировича
Школьниц в Хабаровске выгнали с ЕГЭ
Расхититель в Хабаровске забрал чужие драгоценности и рванул в Приморье
Россиянина не пустили в ЕАО с подозрительным рисом из Китая
В Комсомольске 12 июня изменят автобусные маршруты
На юбилейных соревнованиях по дрифту Хабаровск будет представлять только один гонщик
Хабаровчане массово жалуются на холодную горячую воду
Путешествие наркокурьера из Санкт-Петербурга на Сахалин закончилось в Хабаровском крае
В центре Хабаровска устроят выставку военной одежды, оружия и техники
К зданию управления МВД в Хабаровске экстренно съехались пожарные расчеты
У полицейских в ЕАО нашли скрытое от учета преступление
«Россельхозбанк» проведет ипотечную субботу в Хабаровске
Вопрос с деньгами для судостроительного завода в Хабаровском крае благополучно решили
Дом хабаровчанина уйдет с молотка из-за трех налогов
За разбитую дорогу в лесу Хабаровского края заплатит лесозаготовитель
Неопознанное мясо незаконно занимало место в магазине Комсомольска
Бизнесмен в Хабаровском крае беспардонно и незаконно использовал недра
Новые заказники создадут в Хабаровском крае
Большегруз в Хабаровске испортил две иномарки в дорожной аварии
В Хабаровском крае сезон активности клещей в самом разгаре
Ночная закупка алкоголя закончилась для биробиджанца общением с росгвардейцами
Погода в Хабаровске на 7 июня 2019 года: днем до +24, без осадков
В администрации Комсомольска строят грандиозные планы на квадратные метры