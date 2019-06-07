Донесла на соперницу и сама рискует лишиться свободы ревнивая хабаровчанка

СЕГОДНЯ 12:00 2019-06-07T12:25:14+03:00

Фигурантка хотела посадить женщину за кражу и для этого подбросила ей свои украшения

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На скамье подсудимых окажется жительница Хабаровска, которую обвиняют в ложном доносе. По версии следствия, женщина подстроила так, чтобы ее соперницу обвинили в краже драгоценностей, и дала ложные показания. Женщина не рассчитывала, что следствие докопается до сути, однако это все-таки случилось.

- Все началось с изучения переписки подозреваемой и ее бывшего сожителя. Она пыталась поставить ультиматум, но не учла, что все, что было ею написано, автоматически сохранилось у получателя посланий, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

По версии следствия, фигурантка сама подбросила сопернице золотые украшения, потом написала заявление в полицию. Она высказывала подозрения, где предположительно могут быть драгоценности. Однако после разбирательств заявительница сама стала подозреваемой. За ложный донос ее могут приговорить к принудительным работам сроком на пять лет или лишению свободы на срок до шести лет.

ИСТОЧНИК KP.RU