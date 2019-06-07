В Хабаровске ищут пропавшего Никитина Михаила Владимировича

СЕГОДНЯ 12:34 2019-06-07T12:34:57+03:00

В последний раз его видели в районе второй краевой больницы

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В Хабаровске идут поиски пропавшего Никитина Михаила Владимировича. Ему 31 год, телосложение среднее, волосы темные, глаза карие, рост 165-170 сантиметров. В последний раз его видели в районе второй краевой больницы на улице Павловича. Об исчезновении стало известно 15 мая.

Как сообщили в ПСО «Амур-Поиск», Михаил был одет в зеленую футболку, на спине надпись белыми буквами «ГОРЗЕЛЕНСТРОЙ», шорты, носки и тапки серого цвета. Среди особых примет небольшой шрам на нижней губе слева, есть психическое расстройство, но парень не агрессивен, замкнут, речь невнятная.

В последний раз его видели в районе второй краевой больницы ФОТО: ПСО «Амур-Поиск»

Всех, кто может располагать хоть какой-нибудь информацией о его местонахождении, просят связаться по телефонам 8-909-870-02-03 и 8-909-857-63-00. Любые данные могут оказаться очень полезными в поисках молодого человека.

ИСТОЧНИК KP.RU