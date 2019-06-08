2019-06-08T04:31:21+03:00
Общество

Поющий и пьющий студент в Биробиджане устроил в общежитии погром

Молодой человек ронял мебель, а на просьбы успокоиться нецензурно выражался
Ольга КИВА
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Поющий и пьющий студент в Биробиджане устроил в общежитии погромПоющий и пьющий студент в Биробиджане устроил в общежитии погромФото: Олег ЗОЛОТО
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Ночью помощь росгвардейцев понадобилась обитателям одного из общежитий Биробиджана. Правоохранители приехали на место по сигналу, поданному тревожной кнопкой. Как выяснилось позже, в помещении буянил один из студентов. 26-летний жилец был изрядно пьян, слушал громко музыку, да к тому же подпевал во весь голос. Одним словом, молодой человек сам не спал и мешал всем остальным отдыхать.

- Смутьяна попытались успокоить словами, но на все просьбы угомониться молодой человек нецензурно выражался, к тому же ронял мебель в комнате. Правоохранители забрали «клиента» с собой и отвезли его в дежурную часть, - рассказали в пресс-службе ФГКУ «ОВО ВНГ России по ЕАО».

В отношении нарушителя составили административный протокол. Остается надеяться, что в следующий раз молодой человек хотя бы будет вести себя скромнее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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