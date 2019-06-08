СЕГОДНЯ 03:03 2019-06-08T03:03:09+03:00

Погода в Хабаровске на 8 июня 2019 года: днем до +25, небольшой дождь Фото: Надежда ВЫХОДЦЕВА

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О погоде региона можно сказать только одно - погода неустойчивая. На регион теперь надвигается область низкого давления, а с ней плотная облачность. Именно поэтому ждём время от времени слабые осадки. Температурный фон для июня умеренный.

В Биробиджане небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Ночью +10+12. Днем +24+26.

В Хабаровске небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду. Ночью +10+12. Днем +23+25. Уровень Амура у краевого центра 304 см. В ближайшие два дня ожидается спад на 5-10 см. Температур воды 17 градусов.

В Бикине возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Ночью +9+11. Днем +25+27.

В Советской Гавани и Ванино небольшой дождь. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Ночью +5+7. Днем +13+15.

В Комсомольске-на-Амуре небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду. Ночью +10+12. Днем +22+24. Уровень Амура у Города Юности 233 см.

В Чегдомыне небольшой кратковременный дождь. Ветер северный 6-11 метров в секунду. Ночью +9+11. Днем +24+26.

В Николаевска-на-Амуре небольшой дождь. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду. Ночью +6+8. Днем +9+11. Уровень Амура в устье реки 121 см.

В Охотске возможен небольшой дождь. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Ночью +3+5. Днем +10+12.

ИСТОЧНИК KP.RU