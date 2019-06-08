2019-06-08T06:02:50+03:00
Общество

В Амурске полиция задержала латентного домушника

Мужчина не смог пройти мимо незапертой двери
Владимир ЗЕНКОВ
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В отношении преступника возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Максимальный срок за подобное преступление пяти лет лишения свободы.В отношении преступника возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Максимальный срок за подобное преступление пяти лет лишения свободы.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В полицию обратилась жительница Амурска с заявлением о краже телевизора из ее квартиры. Женщина пояснила, что уходя из дома, забыла закрыть входную дверь на замок. Вернувшись, она не обнаружила некоторые вещи в квартире. Ущерб был оценен в 12 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержали 43-летний безработный амурчанин. По словам арестованного, он шел к своим знакомым и увидел, что дверь одной из квартир не заперта. Зайдя в квартиру, преступник схватил первое, что попалось под руку – такой вещью оказался телевизор. После виртуозного похищения техники, домушник отнес телевизор в ломбард, а полученные деньги потратил.

Похищенный телевизор полицейские изъяли и вернули законной владелице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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