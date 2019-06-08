В Амурске полиция задержала латентного домушника

СЕГОДНЯ 06:02 2019-06-08T06:02:50+03:00

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В полицию обратилась жительница Амурска с заявлением о краже телевизора из ее квартиры. Женщина пояснила, что уходя из дома, забыла закрыть входную дверь на замок. Вернувшись, она не обнаружила некоторые вещи в квартире. Ущерб был оценен в 12 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержали 43-летний безработный амурчанин. По словам арестованного, он шел к своим знакомым и увидел, что дверь одной из квартир не заперта. Зайдя в квартиру, преступник схватил первое, что попалось под руку – такой вещью оказался телевизор. После виртуозного похищения техники, домушник отнес телевизор в ломбард, а полученные деньги потратил.

Похищенный телевизор полицейские изъяли и вернули законной владелице.

ИСТОЧНИК KP.RU