В Амурске полиция задержала латентного домушника
В полицию обратилась жительница Амурска с заявлением о краже телевизора из ее квартиры. Женщина пояснила, что уходя из дома, забыла закрыть входную дверь на замок. Вернувшись, она не обнаружила некоторые вещи в квартире. Ущерб был оценен в 12 тысяч рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержали 43-летний безработный амурчанин. По словам арестованного, он шел к своим знакомым и увидел, что дверь одной из квартир не заперта. Зайдя в квартиру, преступник схватил первое, что попалось под руку – такой вещью оказался телевизор. После виртуозного похищения техники, домушник отнес телевизор в ломбард, а полученные деньги потратил.
Похищенный телевизор полицейские изъяли и вернули законной владелице.
ИСТОЧНИК KP.RU