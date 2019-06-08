Лучшего таксиста выбрали в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 10:03 2019-06-08T10:03:09+03:00

Победу празднуют водители Авто-Фортуны (ИП Ремидовский), в личном первенстве лидером стал Дмитрий Иванов - он поборется за звание «Лучшего водителя такси в России – 2019 Фото: Правительство Хабаровского края

Изменить размер текста: A A

Региональный этап II Всероссийского конкурса «Лучший водитель такси в России – 2019» прошел в Хабаровске. К состязаниям по итогам отбора заявок были допущены таксисты со стажем работы не менее 3 лет и наличием разрешения на перевозку пассажиров и багажа, без нарушений ПДД и ДТП за последние 3 года. В профессиональных соревнованиях приняли участие 11 человек, в том числе одна автоледи - Ирина Завалишина.

- Региональный этап Всероссийского конкурса в Хабаровске проходит впервые. Надеюсь, участники покажут высокие результаты. Напомню, что победитель получит право представлять край на федеральном этапе, который пройдет в Сочи в октябре этого года, - рассказал Кирилл Казанин руководитель проектов Общественного совета по развитию такси в регионах РФ.

Соревнования прошли в личном и командном зачетах. В рамках теоритической части водители такси ответили на тесты на знание правил дорожного движения, законодательства о такси, основ устройства автомобиля, обеспечения безопасных условий при перевозке пассажиров и багажа, а также оказания первой помощи при ДТП.

По итогам всех испытаний в командном зачете победу празднуют водители Авто-Фортуны (ИП Ремидовский), в личном первенстве лидером стал Дмитрий Иванов - он поборется за звание «Лучшего водителя такси в России – 2019».

ИСТОЧНИК KP.RU