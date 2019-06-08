Комсомольчане собирают деньги на фейерверк ко Дню города

СЕГОДНЯ 09:00 2019-06-08T09:00:01+03:00

Жители города Юности в этом году могут остаться без праздничного фейерверка в день города – виной отсутствие денег у администрации Комсомольска-на-Амуре

Изменить размер текста: A A

В Комсомольске-на-Амуре стартовала народная краудфандинговая кампания – горожане собирают деньги на салют ко Дню города. Как оказалось, в городском бюджете нет достаточно средств на эти цели. Поэтому местный житель Алексей Хроменко предложил простой выход из ситуации.

Между тем, мэр города Андрей Климов рассказал, что комсомольчанам, возможно, и не придется собирать деньги самим. Сейчас он делает все возможное, чтобы фейрверк состоялся и то, что он уже ведет переговоры со спонсором. По его словам, частная организация уже помогла мэрии с фейерверками к 9 мая в этом году. Вполне возможно, что такой вариант сработает еще раз.

В городской администрации рассказали, что сложившаяся с салютом ситуация изначально была заложена в бюджет. Но в какой-то момент чиновникам пришлось перенаправить средства в социальную сферу и произошла корректировка бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU