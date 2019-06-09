Погода в Хабаровске на 9 июня 2019 года: днем до +22, без осадков
В Биробиджане без осадков. Ветер восточный 6-11 метров в секунду. Ночью +10+12. Днем +22+24.
В Хабаровске без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Ночью +10+12. Днем +20+22.
В Бикине небольшой дождь. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду. Ночью +11+13. Днем +23+25.
В Советской Гавани и Ванино небольшой дождь. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду. Ночью +6+8. Днем +11+13.
В Комсомольске-на-Амуре возможен небольшой дождь. Ветер северный 8-13 метров в секунду. Ночью +7+9. Днем +18+20.
В Чегдомыне небольшой дождь. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Ночью +8+10. Днем +23+25.
В Николаевске-на-Амуре возможен небольшой дождь. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду. Ночью +4+6. Днем +11+13.
В Охотске небольшой дождь. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Ночью +5+7. Днем +7+9.
ИСТОЧНИК KP.RU