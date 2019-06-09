2019-06-09T03:01:21+03:00
Общество

Погода в Хабаровске на 9 июня 2019 года: днем до +22, без осадков

Местами в регионе небольшие дожди
Ольга КИВА
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Погода в Хабаровске на 9 июня 2019 года: днем до +22, без осадковПогода в Хабаровске на 9 июня 2019 года: днем до +22, без осадковФото: Евгения ГУСЕВА
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В Биробиджане без осадков. Ветер восточный 6-11 метров в секунду. Ночью +10+12. Днем +22+24.

В Хабаровске без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Ночью +10+12. Днем +20+22.

В Бикине небольшой дождь. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду. Ночью +11+13. Днем +23+25.

В Советской Гавани и Ванино небольшой дождь. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду. Ночью +6+8. Днем +11+13.

В Комсомольске-на-Амуре возможен небольшой дождь. Ветер северный 8-13 метров в секунду. Ночью +7+9. Днем +18+20.

В Чегдомыне небольшой дождь. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Ночью +8+10. Днем +23+25.

В Николаевске-на-Амуре возможен небольшой дождь. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду. Ночью +4+6. Днем +11+13.

В Охотске небольшой дождь. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Ночью +5+7. Днем +7+9.

ИСТОЧНИК KP.RU

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