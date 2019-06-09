2019-06-09T04:30:10+03:00
Происшествия

За погибшую из-за непотушенной сигареты дочь хабаровчанку отправили в тюрьму

От окурка случился пожар, во время которого девочка задохнулась угарным газом
Ольга КИВА
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За погибшую из-за непотушенной сигареты дочь хабаровчанку отправили в тюрьмуЗа погибшую из-за непотушенной сигареты дочь хабаровчанку отправили в тюрьмуФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Хабаровске вынесли приговор горожанке по обвинению в причинении смерти по неосторожности. По версии следствия, 28-летняя женщина бросила непотушенный окурок в помещении, из-за этого случился пожар. Во время происшествия погибла четырехлетняя дочь фигурантки. Девочка задохнулась угарным газом.

- Происшествие случилось 14 марта этого года в доме, расположенном в Краснофлотском районе. Во время следствия горожанка не отрицала свою вину, также она раскаялась в содеянном, - прокомментировали в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Хабаровскому краю.

В качестве наказания служители Фемиды определили женщине лишение свободы. Согласно приговору, срок заключения составит полгода. Этот период времени осужденная проведет в колонии-поселении. Приговор пока не вступил в силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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