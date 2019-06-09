2019-06-09T06:05:16+03:00
Спорт

Гонщики-дальневосточники съехались в Хабаровск на РДС-Восток 2019

Среди участников был только один хабаровчанин
Ольга КИВА
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Гонщики-дальневосточники съехались в Хабаровск на РДС-Восток 2019 ФОТО: РДС-ВостокГонщики-дальневосточники съехались в Хабаровск на РДС-Восток 2019 ФОТО: РДС-Восток
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В Хабаровске в минувшую субботу, 8 июня прошли соревнования по дрифту РДС-Восток. На это соревнование приехали больше 20 пилотов из Приморья и Амурской области. Также на дрифт добрался один участник с Камчатки.

Ранее сообщалось, что этот сезон стал юбилейным. В 10 раз пилоты собрались, чтобы побороться за главный приз. Среди участников был только один представитель Хабаровска. Максим Горбатенко дебютировал на этой гонке, но, к сожалению, не вошел в число победителей. Он допустил столкновение и выбыл из состязания.

Как сообщили организаторы, среди победителей Максим Седых, Алексей Передерей и Константин Горчаков. После дрифта зрителям предложили посетить фестиваль автозвука и тюнинга, желающие смогли прокатиться в дрифт-такси и получить нереальные эмоции от такой поездки. Очередной этап соревнования пройдет в Благовещенске 22 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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