2019-06-09T07:40:36+03:00
Происшествия

Сеансы очищения от порчи и от денег проводят лжегадалки в Хабаровске

Жертвами мошенниц становятся в основном люди преклонного возраста
Ольга КИВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Сеансы очищения от порчи и от денег проводят лжегадалки в ХабаровскеСеансы очищения от порчи и от денег проводят лжегадалки в ХабаровскеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В Хабаровске активизировались лжегаладки, которые методично очищают карманы пенсионеров от денег. На сегодняшний день полицейские уже возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». По предварительным данным, к людям преклонного возраста аферистки подходят на улице, убеждали жертв в своих экстрасенсорных способностях и убеждали, что тем просто необходимо снять порчу.

- Мошенницы говорили, что необходимо избавиться от недуга и для этого нужно пройти сеанс очищения. Пенсионеров убеждали - если они отдадут все деньги, то исцелятся, поэтому потерпевшие и выполняли требования аферисток. Потом лжегадалки отвлекали внимание жертв и похищали деньги, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

На сегодняшний день расследование преступлений продолжается. Пока полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего и принимают меры к установлению личности злоумышленников.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Гонщики-дальневосточники съехались в Хабаровск на РДС-Восток 2019
За погибшую из-за непотушенной сигареты дочь хабаровчанку отправили в тюрьму
Погода в Хабаровске на 9 июня 2019 года: днем до +22, без осадков
Застолье со знакомым закончилось кражей денег в Еврейской автономии
В Хабаровском краевом музыкальном театре новый директор
Лучшего таксиста выбрали в Хабаровском крае
Комсомольчане собирают деньги на фейерверк ко Дню города
В Хабаровском крае в отношении сотрудника полиции возбуждено уголовное дело
В Амурске полиция задержала латентного домушника
Поющий и пьющий студент в Биробиджане устроил в общежитии погром
Погода в Хабаровске на 8 июня 2019 года: днем до +25, небольшой дождь
В Хабаровске ищут пропавшего Никитина Михаила Владимировича
Донесла на соперницу и сама рискует лишиться свободы ревнивая хабаровчанка
Школьниц в Хабаровске выгнали с ЕГЭ
Расхититель в Хабаровске забрал чужие драгоценности и рванул в Приморье