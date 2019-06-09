СЕГОДНЯ 07:40 2019-06-09T07:40:36+03:00

Сеансы очищения от порчи и от денег проводят лжегадалки в Хабаровске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В Хабаровске активизировались лжегаладки, которые методично очищают карманы пенсионеров от денег. На сегодняшний день полицейские уже возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». По предварительным данным, к людям преклонного возраста аферистки подходят на улице, убеждали жертв в своих экстрасенсорных способностях и убеждали, что тем просто необходимо снять порчу.

- Мошенницы говорили, что необходимо избавиться от недуга и для этого нужно пройти сеанс очищения. Пенсионеров убеждали - если они отдадут все деньги, то исцелятся, поэтому потерпевшие и выполняли требования аферисток. Потом лжегадалки отвлекали внимание жертв и похищали деньги, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

На сегодняшний день расследование преступлений продолжается. Пока полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего и принимают меры к установлению личности злоумышленников.

ИСТОЧНИК KP.RU