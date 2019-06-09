2019-06-09T08:54:33+03:00
Общество

С берега Амура в Хабаровском крае убрали опасные предметы и осколки стекла

Территорию привели в порядок в рамках акции «Чистый берег»
Ольга КИВА
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С берега Амура в Хабаровском крае убрали опасные предметы и осколки стеклаС берега Амура в Хабаровском крае убрали опасные предметы и осколки стеклаФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
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В Амурске в минувшую субботу, 8 июня, прошла акция «Чистый берег». Суть ее сводилась к организации субботника близ реки Амур, в котором участвовали пожарные, спасатели, инспекторы ГИМС, сотрудники различных организаций и предприятий, воспитанники и руководители эколого-биологического центра, а также неравнодушные горожане.

- Участники акции убирали мусор в местах отдыха амурчан - на песчаном пляже и прибрежной полосе. Добровольцы очистили территорию от опасных предметов, осколков стекла. Также они помогали ветеранам города облагораживать территорию набережной. После такой работы клумбы украсит рассада цветов и зелени, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО.

Отметим, что акцию «Чистый берег» проводят в краевой столице не первый год. Таким образом, сами горожане стараются привести в порядок территории, на которых сами же будут отдыхать во время отпусков или каникул.

ИСТОЧНИК KP.RU

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