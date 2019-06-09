Биробиджанка поскользнулась и «заработала» 300 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 12:19 2019-06-09T12:19:44+03:00

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Администрации Биробиджана придется раскошелиться на выплату горожанке. Женщина в феврале этого года поскользнулась в районе улицы Кооперативной, а в результате падения серьезно травмировала ногу. Врачи диагностировали у нее сложный перелом со смещением. Горожанка решила, что вполне может претендовать на компенсацию, и обратилась в прокуратуру.

- После проверки выяснилось, что падение произошло из-за наледи, уборку которой должны были обеспечить в администрации города. Однако чиновники допустили нарушение требований федерального законодательства и своевременно не взялись, а очистку дорог. Кроме того, обработка поверхности противогололедными материалами не проводилась, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Пострадавшая оказалась еще и инвалидом. В итоге иск удовлетворили в полном объеме. Суд постановил выплатить горожанке 300 тысяч рублей компенсации.

ИСТОЧНИК KP.RU