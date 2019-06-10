2019-06-10T01:52:50+03:00
Общество

Погода в Хабаровске на 10 июня 2019 года: днем до +24, без осадков

Местами в регионе дожди
Владимир ЗЕНКОВ
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Погода в Хабаровске на 10 июня 2019 года: днем до +22, без осадковПогода в Хабаровске на 10 июня 2019 года: днем до +22, без осадковФото: Ольга МОРОЗОВА
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В Биробиджане без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Ночью +8+10. Днем +24+26.

В Хабаровске без осадков. Ветер южный 6-11 метров в секунду. Ночью +9+11. Днем +22+24.

В Бикине без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Ночью +9+11. Днем +24+26.

В Советской Гавани и Ванино дождь. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. Ночью +4+6. Днем +12+14.

В Комсомольске-на-Амуре дождь. Ветер северный 6-11 метров в секунду. Ночью +8+10. Днем +14+16.

В Чегдомыне сильный дождь. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Ночью +10+12. Днем +21+23.

В Николаевске-на-Амуре возможен небольшой дождь. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду. Ночью +1+3. Днем +12+14.

В Охотске без существенных осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Ночью +4+6. Днем +9+11.

ИСТОЧНИК KP.RU

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