СЕГОДНЯ 02:09 2019-06-10T03:20:28+03:00

В открывшемся Доме Юнармии в Хабаровском крае новобранцы вступили в ряды движения Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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В Хабаровском крае открылся Дом Юнармии. Новое помещение для участников патриотического движения оборудовали в селе Таежное. Местные школьники уже посетили это здание во время торжественной церемонии принятия новобранцев в ряды Юнармии.

Как сообщили в пресс-службе Восточного военного округа, ребят напутствовали начальник учебного центра полковник Андрей Журавлев, председатель совета ветеранов Амурской Краснознаменной флотилии капитан второго ранга Рудольф Зубков, ветеран окружного учебного центра председатель Совета Ветеранов окружного учебного центра полковник Владимир Маковский.

Во время церемонии к ребятам также обратились со словами поздравления заместитель начальника окружного учебного центра по военно-политической работе полковник Виталий Егоров, глава Анастасьевского сельского поселения Марат Рахматулин и председатель Хабаровского регионального отделения ветеранов военной службы полковник Александр Каляев. Присутствовали на мероприятии и заместитель председателя Краевого отделения Всероссийской общественной организации «Боевое братство» полковник Константин Корытин, помощник начальника учебного центра по работе с верующими иерей отец Стахий.

ИСТОЧНИК KP.RU