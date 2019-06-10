2019-06-10T03:28:31+03:00
Общество

Экспортный лес оказался в опасности в Хабаровском крае

Древесину хранили на грязной площадке, где могли обитать вредители
Ольга КИВА
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Экспортный лес оказался в опасности в Хабаровском краеЭкспортный лес оказался в опасности в Хабаровском краеФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Одну из площадок складирования леса в Хабаровском крае признали непригодной для использования. На территории в Ванинском районе во время внеплановой проверки обнаружили большое количество остатков коры и обрезки древесины. Указанные материалы вполне могли служить местом обитания карантинных вредителей. Также подобные условия складирования древесины способствуют перезаражению лесоматериалов стволовыми вредителями и распространению карантинных вредителей леса.

- Вердикт проверяющих был предельно ясен. На предприятии недостаточно много внимания уделяли очистке площадки. В результате этого скопилось много мусора, данное обстоятельство стало поводом для административного разбирательства. В отношении юридического и должностного лиц составили протоколы, - рассказали в пресс-службе управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО.

Также проверяющие выдали предписание об устранении нарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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