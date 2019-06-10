Пустой кошелек и часть цепочки стали добычей уличных грабителей в Хабаровске

СЕГОДНЯ 03:26 2019-06-10T04:57:25+03:00

По версии следствия, злоумышленники затеяли спор с потерпевшим, а потом ударили его

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Житель Хабаровска оказался жертвой уличных грабителей, когда находился на остановке. Все произошло довольно быстро – к нему подошли два незнакомых человека, под надуманным предлогом затеяли спор. Потом один из злоумышленников стал требовать ценные вещи, а для пущей убедительности еще и ударил несколько раз потерпевшего.

- Его подельник в это время сдернул цепочку с шеи заявителя, но в его руке осталась только часть изделия. Также нападающие успели вытащить у горожанина кошелек, который оказался пустым, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Подозреваемых в грабеже скоро задержали. Обоим по 24 года, одного из них ранее уже привлекали к уголовной ответственности за мошенничество. Оба фигуранта дали признательные показания. Расследование уголовного дела, возбужденного в отношении задержанных, продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU