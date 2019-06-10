Без холодной воды остался дом в Хабаровске

СЕГОДНЯ 03:41 2019-06-10T04:56:18+03:00

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В Хабаровске на сегодняшний день, 10 июня, два дома остались без воды. Один многоквартирник №114 А по улице Краснореченской - без холодной, а дом №5 Пограничного Квартала без горячей. Причина тому – порывы на трубопроводе. На данный момент неполадки устраняют.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, по состоянию на семь часов утра в городе не работают 18 лифтов. Также в минувшие сутки дороги, дворы и улицы краевого центра убирали с помощью 100 единиц техники. В том числе ночью работали 12 машин. В общей сложности с дорог и улиц города вывезли 75,6 кубометра песка и мусора.

Отметим, за прошедшие сутки в краевой столице зафиксировали 28 дорожных аварий, пять возгораний. Также на пульт «03» поступило 647 вызовов. Сегодня утром на маршруты вышло 648 единиц транспорта. Из них 37 трамваев, 20 троллейбусов и 591 автобус.

ИСТОЧНИК KP.RU