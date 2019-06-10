2019-06-10T04:56:18+03:00
Общество

Без холодной воды остался дом в Хабаровске

Причина тому – порыв на трубопроводе
Ольга КИВА
Поделиться:
Без холодной воды остался дом в ХабаровскеБез холодной воды остался дом в ХабаровскеФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Хабаровске на сегодняшний день, 10 июня, два дома остались без воды. Один многоквартирник №114 А по улице Краснореченской - без холодной, а дом №5 Пограничного Квартала без горячей. Причина тому – порывы на трубопроводе. На данный момент неполадки устраняют.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, по состоянию на семь часов утра в городе не работают 18 лифтов. Также в минувшие сутки дороги, дворы и улицы краевого центра убирали с помощью 100 единиц техники. В том числе ночью работали 12 машин. В общей сложности с дорог и улиц города вывезли 75,6 кубометра песка и мусора.

Отметим, за прошедшие сутки в краевой столице зафиксировали 28 дорожных аварий, пять возгораний. Также на пульт «03» поступило 647 вызовов. Сегодня утром на маршруты вышло 648 единиц транспорта. Из них 37 трамваев, 20 троллейбусов и 591 автобус.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мертвого человека нашли в горящем доме в Хабаровском крае
Рискованный аттракцион вместо моста получили жители ЕАО после ливней
Пропущенные школьные уроки наверстывают осужденные в Хабаровском крае
Настоящая война за Lexus супруга чиновницы идет в Комсомольске
Выпускники в Хабаровском крае сдают ЕГЭ по обществознанию
Миграцию между Хабаровским краем и КНР обсудили в провинции Цзилинь
В Хабаровском крае у двух сельхозпредприятиий появится особый статус
Дети в Хабаровске отучились первый год в «Русской классической школе»
Пустой кошелек и часть цепочки стали добычей уличных грабителей в Хабаровске
Экспортный лес оказался в опасности в Хабаровском крае
Людей живыми вытащили из машины, опрокинувшейся на улице Волочаевской в Хабаровске
В открывшемся Доме Юнармии в Хабаровском крае новобранцы вступили в ряды движения