Дети в Хабаровске отучились первый год в «Русской классической школе»
В Хабаровске подвели итоги первого года обучения детей в «Русской классической школе». Несколько учеников приступили к занятиям в сентябре прошлого года, весной этого года они успешно прошли аттестацию и перешли во второй класс.
Как сообщили в пресс-службе Хабаровской епархии, дети изучали историю, живопись, нотную грамоту и пение. Также в программе обучения были уроки нравственности по Священному Писанию, проводимые священниками Хабаровской епархии. С родителями также провели беседы, во время которых рассказали о принципах работы школы и проблемах воспитания.
Отметим, что в течение учебного года проводили занятия в трех группах дошкольников - четырех, пяти и шести лет. Основное внимание уделяли развитию фонематического слуха, что, во-первых, помогает сформировать основы орфографической зоркости и, во-вторых, учит ребенка вдумчивому осмысленному чтению.
ИСТОЧНИК KP.RU