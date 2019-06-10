СЕГОДНЯ 04:09 2019-06-10T04:54:04+03:00

Дети в Хабаровске отучились первый год в «Русской классической школе» Фото: Хабаровская епархия

Все ученики прошли аттестацию и перешли во второй класс

Изменить размер текста: A A

В Хабаровске подвели итоги первого года обучения детей в «Русской классической школе». Несколько учеников приступили к занятиям в сентябре прошлого года, весной этого года они успешно прошли аттестацию и перешли во второй класс.

Как сообщили в пресс-службе Хабаровской епархии, дети изучали историю, живопись, нотную грамоту и пение. Также в программе обучения были уроки нравственности по Священному Писанию, проводимые священниками Хабаровской епархии. С родителями также провели беседы, во время которых рассказали о принципах работы школы и проблемах воспитания.

Отметим, что в течение учебного года проводили занятия в трех группах дошкольников - четырех, пяти и шести лет. Основное внимание уделяли развитию фонематического слуха, что, во-первых, помогает сформировать основы орфографической зоркости и, во-вторых, учит ребенка вдумчивому осмысленному чтению.

ИСТОЧНИК KP.RU