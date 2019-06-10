2019-06-10T04:53:05+03:00
Экономика

В Хабаровском крае у двух сельхозпредприятиий появится особый статус

Благодаря этому фермеры смогут получить землю без торгов
Ольга КИВА
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В Хабаровском крае у двух сельхозпредприятиий появится особый статусВ Хабаровском крае у двух сельхозпредприятиий появится особый статусФото: Правительство Хабаровского края
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В Хабаровском крае два инвестиционных проекта в области сельского хозяйства признали приоритетными. Особый статус поможет фермерам получить земельные участки без проведения торгов. Наделы нужны аграриям, специализирующимся на молочном и мясном животноводстве, для обеспечения кормовой базы.

- Из-за нехватки земель сельхозтоваропроизводители не могут в полной мере реализовывать новые проекты и приобретать крупный рогатый скот. Наделы будут выделять из числа неиспользуемых сейчас земель, которые выявили при инвентаризации, - рассказали в краевом министерстве сельского хозяйства.

Отметим, что одно из предприятий, получившее особый статус, находится в Хабаровском районе, второе - в селе Святогорье района имени Лазо. К слову, всего в регионе приоритетными признали 10 аграрных проектов. Работу по обеспечению продовольственной безопасности и развитию сельского хозяйства в регионе ведут, в том числе, с учетом поручений президента РФ Владимира Путина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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