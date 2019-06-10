2019-06-10T06:31:51+03:00
Общество

Выпускники в Хабаровском крае сдают ЕГЭ по обществознанию

На экзамен отправятся порядка четырех тысяч человек
Ольга КИВА
Поделиться:
Выпускники в Хабаровском крае сдают ЕГЭ по обществознаниюВыпускники в Хабаровском крае сдают ЕГЭ по обществознаниюФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Хабаровском крае сегодня, 10 июня, выпускники сдают госэкзамены по обществознанию. В общей сложности проверку пройдут три тысячи 845 школьников. К слову, этот предмет один из популярных предметов, который одинадцатиклассники сдают по выбору.

- До экзамена помещения, где будут устраивать тестирование, оборудовали металлоискателями и системой видеонаблюдения. Кроме того, в 48 пунктах установили приборы подавления подвижной связи, а саму видеотрансляцию экзамена можно будет посмотреть на портале «Смотри ЕГЭ», - рассказали в краевом министерстве образования и науки.

Напомним, на следующей неделе опубликуют результаты первых тестов. Так, 20 июня объявят итоги экзаменов по русскому языку. Это предмет и математику выпускники сдают в обязательном порядке, а остальные предметы по выбору. Если результаты вызовут сомнения, то апелляцию о несогласии можно будет подать до 24 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мертвого человека нашли в горящем доме в Хабаровском крае
Рискованный аттракцион вместо моста получили жители ЕАО после ливней
Пропущенные школьные уроки наверстывают осужденные в Хабаровском крае
Настоящая война за Lexus супруга чиновницы идет в Комсомольске
Миграцию между Хабаровским краем и КНР обсудили в провинции Цзилинь
В Хабаровском крае у двух сельхозпредприятиий появится особый статус
Дети в Хабаровске отучились первый год в «Русской классической школе»
Без холодной воды остался дом в Хабаровске
Пустой кошелек и часть цепочки стали добычей уличных грабителей в Хабаровске
Экспортный лес оказался в опасности в Хабаровском крае
Людей живыми вытащили из машины, опрокинувшейся на улице Волочаевской в Хабаровске
В открывшемся Доме Юнармии в Хабаровском крае новобранцы вступили в ряды движения