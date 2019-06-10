Выпускники в Хабаровском крае сдают ЕГЭ по обществознанию

СЕГОДНЯ 05:47 2019-06-10T06:31:51+03:00

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В Хабаровском крае сегодня, 10 июня, выпускники сдают госэкзамены по обществознанию. В общей сложности проверку пройдут три тысячи 845 школьников. К слову, этот предмет один из популярных предметов, который одинадцатиклассники сдают по выбору.

- До экзамена помещения, где будут устраивать тестирование, оборудовали металлоискателями и системой видеонаблюдения. Кроме того, в 48 пунктах установили приборы подавления подвижной связи, а саму видеотрансляцию экзамена можно будет посмотреть на портале «Смотри ЕГЭ», - рассказали в краевом министерстве образования и науки.

Напомним, на следующей неделе опубликуют результаты первых тестов. Так, 20 июня объявят итоги экзаменов по русскому языку. Это предмет и математику выпускники сдают в обязательном порядке, а остальные предметы по выбору. Если результаты вызовут сомнения, то апелляцию о несогласии можно будет подать до 24 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU