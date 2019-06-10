Настоящая война за Lexus супруга чиновницы идет в Комсомольске

СЕГОДНЯ 06:16 2019-06-10T06:29:17+03:00

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Муж чиновницы из Комсомольска-на-Амуре купил машину. Однако согласно документам о доходах семьи дорогой Lexus ни автовладелец, ни его жена позволить себе не могли. К такому выводу правоохранители пришли после проверки на соответствие расходов и доходов семьи.

- Согласно сведениям, которые сотрудница отдела приставов указала в отчетном документе, она и ее супруг в 2017 году приобрели имущество общей стоимостью четыре миллиона 460 тысяч рублей, в том числе спорный автомобиль стоимость больше 4,2 миллиона рублей. В качестве источника денег женщина указала «накопления за предыдущие годы», однако она не конкретизировала суммы и дополнительные источники, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Чиновница не смогла доказать законность доходов, на которые была куплена машина. Поэтому дорогое авто решили обратить в доход государства, для этого прокурор обратился в суд. Иск был удовлетворен. Ответчики не согласились с решением и подали апелляцию, но и со второго раза им не удалось сохранить право на машину. Хотя во время разбирательств супруги ссылались на получение определенных сумм в дар от родителей, взаймы от брата и на другие обстоятельства.

ИСТОЧНИК KP.RU