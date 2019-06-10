Рискованный аттракцион вместо моста получили жители ЕАО после ливней

СЕГОДНЯ 07:20 2019-06-10T07:30:05+03:00

На аварийной конструкции было опасно находиться, а люди ходили по ней каждый день

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Мост в Облученском районе оказался непригодным для использования после ливней. Из-за осадков поднялся уровень воды в реке Хинган. Как результат - опоры мостовых сооружений, расположенных в районе улиц Садовая, Деповская и Ленинская в Облучье, разрушились.

- Также во время проверки выяснилось, что пришли в негодность и тротуарные блоки, также деформировалось мостовое покрытие. Вместе все эти обстоятельства создавали угрозу жизни и здоровью граждан, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Каждый раз люди преодолевали мост с риском для жизни. Однако в администрации поселения не торопились устранять недочеты. Решать проблему чиновникам все-таки придется после того, как они получили от прокуратуры представление. Согласно документу, администрация обязана устранить нарушения и провести ремонт конструкции.

ИСТОЧНИК KP.RU