СЕГОДНЯ 07:54 2019-06-10T07:54:10+03:00

Мертвого человека нашли в горящем доме в Хабаровском крае Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Когда огнеборцы прибыли, постройка полностью была объята пламенем

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В минувшие выходные, 9 июня, помощь пожарных понадобилась обитателям садового некоммерческого товарищества в Амурске. О происшествии стало известно поздно вечером, когда огнеборцы прибыли на место, одноэтажный деревянный домик уже полностью был объят пламенем.

- Пожарным понадобилось больше часа, чтобы ликвидировать пожар полностью. В общей сложности от огня пострадала территория площадью 16 квадратных метров. При обследовании постройки пожарные обнаружили человека без признаков жизни, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

По факту случившегося сотрудники Госпожнадзора, а также представители Следственного комитета проводят проверку. Причины возгорания и обстоятельства произошедшего пока устанавливают.

Жителям края напоминают, что в экстренных случаях нужно звонить по телефонам «101» и «112». Телефон доверия (4212) 41-62-62.

ИСТОЧНИК KP.RU