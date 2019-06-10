Молодые семьи Дальнего Востока соберутся на форуме в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 08:22 2019-06-10T08:52:32+03:00

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В Комсомольском районе с 4 по 8 июля пройдет окружной форум молодых семей Дальнего Востока. По оценкам организаторов, на это мероприятие приедут порядка 200 человек, из которых 60 – это дети в возрасте от трех до 14 лет. Участники обсудят актуальные вопросы и пройдут небольшое обучение. Регистрация на мероприятие продлится до 15 июня в автоматизированной информационной системе «Молодежь России».

- В образовательном блоке гости форума затронут особенности взаимодействия родителей друг с другом, с детьми и с внешним миром. Участников ждут семинары-практикумы и спич-сессии, лекции от экспертов и консультации психологов, - рассказали в краевом комитете по молодежной политике.

Отметим, что для детей подготовили специальную игровую программу. Маленькие участники мероприятия также будут участвовать в творческих мастер-классах, посетят кинолекторий, попробуют свои силы в настольных играх. Семьи поучаствуют в спартакиаде, театре теней, семейном пикнике и фестивале игр.

ИСТОЧНИК KP.RU