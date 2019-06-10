Огненное шоу с машиной устроил мститель в Хабаровске

СЕГОДНЯ 08:56 2019-06-10T09:44:14+03:00

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Жителей дома на улице Гагарина на днях перепугала горящая иномарка. Машина принадлежала жительнице многоквартирника, которая накануне поссорилась с молодым человеком. Когда потерпевшая обратилась в полицию, то рассказала об этом обстоятельстве.

- Оперативники выяснили, что к умышленному уничтожению имущества причастен тот самый бывший поклонник. По версии следствия, сам он автомобиль не поджигал, зато попросил своего приятеля сделать это черное дело. 28-летнего фигуранта уже привлекали к уголовной ответственности за кражи. Он вышел из тюрьмы в 2017 году и с того момента нигде официально не работал, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». За такое преступление максимально возможный срок - это лишение свободы до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU