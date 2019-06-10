Деревьям в Хабаровске угрожают шелкопряды

СЕГОДНЯ 09:27 2019-06-10T09:43:02+03:00

Изменить размер текста: A A

В Хабаровском крае обнаружили зараженные кольчатым шелкопрядом лесные насаждения. На данный момент сотрудники Нанайского лесничества проводят проверку, по результатам которой будет решено, как бороться с вредителем.

Как отметили в региональном управлении лесами, шелкопряд уже посягал на деревья в крае в 2018 году. Тогда вредителя обнаружили на левом берегу реки Амур на дачных участках. В этот раз шелкопряд успел повредить лесные насаждения на площади более 1800 гектаров в Нанайском лесничестве.

Отметим, что кольчатый шелкопряд, которого также называют коконопряд, представляет собой опасного вредителя лиственных пород. Гусеницы объедают листовые пластинки, а нередко полностью уничтожают листву, особенно у плодовых деревьев. В зоне риска такие лесные породы, как вяз, дуб, береза, ива и другие лиственные.

ИСТОЧНИК KP.RU