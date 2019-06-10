СЕГОДНЯ 09:56 2019-06-10T09:56:23+03:00

Чемпион Европы по пауэрлифтингу привез в колонию в ЕАО часть наград ФОТО: УФСИН России по ЕАО

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В одну из воспитательных колоний в ЕАО наведался именитый спортсмен. Четырехкратный серебряный призер чемпионатов мира, трехкратный чемпион Европы, обладатель почетного спортивного звания «Заслуженный мастер спорта России» по пауэрлифтингу Владимир Марковский встретился с подростками с целью рассказать о пользе здорового образа жизни и занятиях физкультурой и спортом.

- Во время беседы обитатели колонии смогли не только познакомиться со спортсменом, узнать о его достижениях, но и задать интересующие вопросы. Владимир Марковский с удовольствием рассказал о своем жизненном пути и участии в соревнованиях международного уровня, - отметили в пресс-службе УФСИН России по ЕАО.

Напоследок именитый спортсмен подарил воспитанникам журнал, где опубликована статья об одной из его громких побед. Неподдельный интерес у ребят вызвали медали из коллекции спортсмена, которые он принес с собой. Также Владимир Марковский в спортзале показал подросткам упражнения по укреплению различных групп мышц.

ИСТОЧНИК KP.RU