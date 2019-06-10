2019-06-10T11:07:35+03:00
Общество

Больше 50 килограммов подозрительного мяса уничтожили в Хабаровском крае

На свинину и мясо птицы торговцы не смогли предоставить ветеринарные документы, также на продукции не было маркировки
Ольга КИВА
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Больше 50 килограммов подозрительного мяса уничтожили в Хабаровском краеБольше 50 килограммов подозрительного мяса уничтожили в Хабаровском краеФото: Россельхознадзор по Хабаровскому краю и ЕАО
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В одном из магазинов Советской Гавани провели внеплановую выездную проверку и обнаружили больше 50 килограммов подозрительного мяса. Инспектирующие усомнились в качестве продукции, потому что торговцы не смогли предоставить ветеринарных сопроводительных документов.

- В категорию подозрительных товаров попали четыре с половиной килограмма свинины, больше 17 килограммов мяса птицы. Также на прилавке обнаружили два килограмма свинины, срок годности которой уже истек. Кроме того, у свинины и мяса птицы общим весом 35,5 килограмма не было маркировки на потребительской таре, - рассказали в пресс-службе управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО.

Итогом проверки стало решение об уничтожении продукции. Кроме того, в отношении индивидуального предпринимателя возбудили административное дело за нарушение требований ветеринарного законодательства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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