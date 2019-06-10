Хабаровчанка пыталась освободить сына от армии и заработала штраф

СЕГОДНЯ 11:01 2019-06-10T11:08:39+03:00

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Жительница Хабаровска пыталась освободить сына от службы в армии путем незаконных манипуляций. Женщина в августе 2017 года обратилась за помощью к должностному лицу военного комиссариата Кировского и Краснофлотского районов Хабаровска. За содействие она посулила 45 тысяч рублей.

- Сотрудник комиссариата согласился оформить медицинские документы так, чтобы молодому человеку не пришлось отдавать долг Родине. В качестве причины указал якобы имеющееся заболевание, препятствующее прохождению службы в армии, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

В итоге судебных разбирательств женщину признали виновной в даче взятки должностному лицу. Нарушительницу обязали заплатить штраф в 50 тысяч рублей. В отношении работника военного комиссариата Кировского и Краснофлотского районов Хабаровска в настоящее время проводится расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU