2019-06-11T10:23:42+03:00
Звезды

День России в Хабаровском крае в 2019 году: карнавальное шествие, лазерное шоу и другие «фишки»

Большая часть мероприятий пройдет в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре
Ольга КИВА
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День России в Хабаровском крае в 2019 году: карнавальное шествие, лазерное шоу и другие «фишки»День России в Хабаровском крае в 2019 году: карнавальное шествие, лазерное шоу и другие «фишки»Фото: Правительство Хабаровского края
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В Хабаровском крае подготовились к празднованию Дня России, который вся страна будет отмечать завтра, 12 июня. В преддверии такого события придумали шикарную программу. При этом большая часть мероприятий пройдет в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. С планом основных мероприятий, посвященных Дню России, можно ознакомиться на сайте правительства края.

Как сообщили в пресс-службе правительства края, например, в 13:00 возле Дворца Дружбы «Русь» в Хабаровске начнется ежегодный фестиваль музыки и песни народов, проживающих в регионе. Это мероприятие откроет большой хоровод дружбы. Далее на площади «Город воинской славы» в 16:00 стартует молодежный флешмоб «День России». Празднование завершит лазерное шоу и шоу светомузыкальных фонтанов, которые можно посмотреть в 21:30 на городских прудах.

В городе Юности 12 июня - это не только День России, но и день рождения Комсомольска-на-Амуре. Поэтому и праздновать здесь будут с двойным размахом. Начало гуляний запланировали на 11:00. В это время на проспекте Мира стартует карнавальное шествие «Славься, родной Комсомольск!». В завершение этого мероприятия пройдет торжественный митинг. Отметим, что на время гуляний в городе ограничат проезд автотранспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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