В Хабаровском крае устроили грандиозное путешествие по Третьяковской галерее

СЕГОДНЯ 09:58 2019-06-11T10:25:33+03:00

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В Хабаровском крае завершился курс лекций московского искусствоведа, сотрудницы Третьяковской галереи Любови Ушаковой. Столичный эксперт настолько грамотно подошла к выступлениям, что у слушателей складывалось впечатление, будто они побывали в залах Третьяковской галереи.

Как сообщили в пресс-службе Хабаровской епархии, Любовь Ушакова побывала не только в Хабаровске, но и в Бикине, Переяславке, Князе-Волконском, Корфовском и Сергеевке. Среди ее слушателей были более тысячи человек – военнослужащие, прихожане, священнослужители, семинаристы, творческая интеллигенция, школьники и студенты, а также осужденные, отбывающие наказание в колонии строгого режима в Заозерном.

Московский искусствовед была буквально нарасхват. В течение 10 дней она провела в два раза больше встреч, чем планировала. Темами ее лекций стали «Праздничный ряд русского иконостаса», «Богородичный цикл икон», «Святые воины, князья, митрополиты». Любовь Ушакова рассказывала о символике и эстетике древнерусской православной иконы, ее значении в богослужении, жизни русского человека, наших предков.Также искусствовед познакомила слушателей с иконами, житием и подвигами русских митрополитов, воинов, князей.

ИСТОЧНИК KP.RU