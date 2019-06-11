Везучий угонщик нашел в Хабаровске незапертую машину и отогнал ее в свой гараж

СЕГОДНЯ 10:16 2019-06-11T10:27:18+03:00

Сначала фигурант хотел украсть только магнитолу, а потом решил не мелочиться и забрал весь автомобиль целиком

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Житель Хабаровска вышел утром на парковку и увидел, что его машина отсутствует на месте. Мужчина обратился в полицию и попросил найти того, кто покусился на его транспортное средство стоимостью в 200 тысяч рублей. Оперативники провели расследование и вскоре задержали подозреваемого.

- К краже оказался причастен 28-летний хабаровчанин, в прошлом которого уже были проблемы с законом. Фигуранта привлекали к уголовной ответственности за квартирные кражи и угон. В ноябре прошлого года суд назначил злоумышленнику 100 часов обязательных работ и на два года лишил его права управления транспортным средством за повторное вождение в нетрезвом виде, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Нарушителю не составило никакого труда забрать чужое авто, потому что владелец забыл активировать сигнализацию. При этом подозреваемый хотел сначала выкрасть магнитолу, а потом решил не мелочиться и забрал всю машину целиком. Полицейские обнаружили пропажу в арендованном гараже на улице Малиновского. В отношении фигуранта завели и расследуют уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU