Корейцы заинтересовались гастрономическими мастер-классами в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 11:06 2019-06-11T11:38:21+03:00

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На туристической выставке в Южной Корее представили рекреационный потенциал Хабаровского края. Информацию о регионе разместили на едином стенде страны, где кроме дальневосточного региона также были представлены другие субъекты Российской Федерации.

- Край представляли несколько крупных туристических фирм. Жители Кореи заинтересовались познавательными турами продолжительностью до пяти дней и гастрономическими мастер-классами. К слову, с тех пор, как между странами ввели безвизовый режим, количество туристов в регионе значительно увеличилось, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Отметим, что стенд Российской Федерации удостоили высшей награды организаторов выставки. Это итог творческого подхода к продвижению туристических продуктов. Напомним, KOTFA – это одно из крупнейших международных туристских мероприятий в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которое проходит в Сеуле. В этом году в выставке приняли участие около 800 представителей из 70 стран мира и более 155 тысяч посетителей.

ИСТОЧНИК KP.RU