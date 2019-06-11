После последних звонков в школах Хабаровска досрочно выдали паспорта готовности

СЕГОДНЯ 11:42 2019-06-11T12:02:01+03:00

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В Хабаровском крае четыре школы уже получили паспорта готовности перед новым учебным годом. Это несмотря на то, что еще несколько недель назад прозвенели последние звонки, а выпускники пока сдают экзамены.

Как отметили в пресс-службе городской администрации, в этом году планируют потратить на ремонт в школах более 400 миллионов рублей. Деньги направят на замену окон и монтаж современного покрытия в спортивных залах, также средства используют на закупки интерактивного оборудования. Финансы выделят из муниципального бюджета.

К слову, в школе №23 приводят в порядок санузлы - меняют кафельную плитку, устанавливают современную сантехнику. В этом же учебном заведении собираются отремонтировать спортивный зал.

Напомним, в Хабаровске официальная приемка школ стартует в начале августа, а закончится она до 1 сентября. Когда специальная комиссия проведет проверку школ, учебные заведения получат допуски к работе.

ИСТОЧНИК KP.RU