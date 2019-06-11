2019-06-11T12:02:01+03:00
Общество

После последних звонков в школах Хабаровска досрочно выдали паспорта готовности

Допуск к работе получили четыре учебных заведения
Ольга КИВА
Поделиться:
После последних звонков в школах Хабаровска досрочно выдали паспорта готовностиПосле последних звонков в школах Хабаровска досрочно выдали паспорта готовностиФото: Администрация Хабаровска
Изменить размер текста:

В Хабаровском крае четыре школы уже получили паспорта готовности перед новым учебным годом. Это несмотря на то, что еще несколько недель назад прозвенели последние звонки, а выпускники пока сдают экзамены.

Как отметили в пресс-службе городской администрации, в этом году планируют потратить на ремонт в школах более 400 миллионов рублей. Деньги направят на замену окон и монтаж современного покрытия в спортивных залах, также средства используют на закупки интерактивного оборудования. Финансы выделят из муниципального бюджета.

К слову, в школе №23 приводят в порядок санузлы - меняют кафельную плитку, устанавливают современную сантехнику. В этом же учебном заведении собираются отремонтировать спортивный зал.

Напомним, в Хабаровске официальная приемка школ стартует в начале августа, а закончится она до 1 сентября. Когда специальная комиссия проведет проверку школ, учебные заведения получат допуски к работе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Комсомольске будут курсировать спецавтобусы в день поминовения усопших
Сотни саженцев сосны посадили для восстановления леса в ЕАО
Корейцы заинтересовались гастрономическими мастер-классами в Хабаровском крае
Везучий угонщик нашел в Хабаровске незапертую машину и отогнал ее в свой гараж
В Хабаровском крае устроили грандиозное путешествие по Третьяковской галерее
День России в Хабаровском крае в 2019 году: карнавальное шествие, лазерное шоу и другие «фишки»
Хабаровские пенсионеры ушли в интернет на всероссийском уровне
Переезд «Семисточный–Кирга» в ЕАО собираются ремонтировать 13 июня
Водителя с диагнозом лишили водительских прав в Хабаровском крае
Хозяева в ЕАО затопили баню и случайно чуть не сожгли постройку
«Россельхозбанк» рефинансирует военную ипотеку
В Хабаровском крае продолжается великое «переселение» молодых деревьев
Toyota Prius врезалась в асфальтоукладчик в Хабаровске, есть пострадавший
В Хабаровском крае нашли первого стобальника по ЕГЭ в этом году
Военные в Хабаровском крае спасли условно пострадавших при наводнении
В ЕАО количество умерших превышает количество родившихся
Угонщику тепловоза в Хабаровске зачитали приговор
Подозрительное мясо вернут на родину в Китай из ЕАО
Губернатор Хабаровского края вошел в ТОП-10 самых упоминаемых в СМИ глав регионов
Жертвы нашлись немного позже после аварии без пострадавших в Хабаровске
В Биробиджане 12 июня ограничат движение транспорта
В Хабаровске пополнили закрома антигололедных средств
Погода в Хабаровске на 11 июня 2019 года: днем до +18, дождь
Не хотел платить штраф и требовал вернуть свободу перемещения упрямый комсомольчанин
К ноябрю 2019 года в Хабаровске собираются сдать еще один долгострой