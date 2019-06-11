2019-06-11T12:00:50+03:00
Общество

Сотни саженцев сосны посадили для восстановления леса в ЕАО

Молодые деревья получили прописку в Бирском лесничестве
Ольга КИВА
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Сотни саженцев сосны посадили для восстановления леса в ЕАОСотни саженцев сосны посадили для восстановления леса в ЕАОФото: Правительство ЕАО
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В Еврейской автономии посадили 370 улучшенных саженцев сосны кедровой. Молодые деревья высадили в Бирском лесничестве на территории площадью в шесть гектаров. Эту работу в области делают в рамках нацпроекта «Экология».

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, в 2019 году на лесовосстановление планируют потратить более 38 миллионов рублей. Часть этих денег также направят на модернизацию материально-технической базы лесной службы. Всего за время существования лесосеменной плантации Бирского лесничества, разработанной в 1981 году, кедр корейский высадили на площади 44 гектара.

Отметим, что регион впервые получит деньги из федеральной казны на сохранению лесов. В планах освоить территорию площадью более 430 гектаров. Также для государственных учреждений закупят специализированную лесохозяйственную и лесопожарную технику и оборудование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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