2019-06-12T03:03:34+03:00
Общество

Погода в Хабаровске на 12 июня 2019 года: днем до +21, небольшой дождь

Регион накрыл циклон, на всей территории края пройдут дожди
Борис КОКУРИН
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Погода в Хабаровске на 12 июня 2019 года: днем до +21, небольшой дождьПогода в Хабаровске на 12 июня 2019 года: днем до +21, небольшой дождьФото: Борис КОКУРИН
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В Биробиджане небольшой кратковременный дождь. Ветер северный 6-11 метров в секунду. Ночью 9 -11. Днем 18 -20.

В Хабаровске небольшой дождь. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду. Ночью 9 -11. Днем 19 -21.

В Бикине небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду. Ночью 13 -15, днем 20 -22.

В Советской Гавани и Ванино ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Ночью 5 -7. Днем 10 -12. Небольшой дождь.

В Комсомольске-на-Амуре небольшой кратковременный дождь Ветер северный 6-11 метров в секунду. Ночью 7 -9. Днем 17 -19.

В Чегдомыне небольшой кратковременный дождь. Ветер северный 6-11 метров в секунду. Ночью 6 -8. Днем 17 -19.

В Николаевске-на-Амуре без существенных осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Ночью 2 -4. Днем 10 -12.

В Охотске возможен небольшой дождь. Ветер южный 6–11 метров в секунду. Ночью 4 -6. Днем 8-10 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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