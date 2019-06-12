Погода в Хабаровске на 12 июня 2019 года: днем до +21, небольшой дождь
В Биробиджане небольшой кратковременный дождь. Ветер северный 6-11 метров в секунду. Ночью 9 -11. Днем 18 -20.
В Хабаровске небольшой дождь. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду. Ночью 9 -11. Днем 19 -21.
В Бикине небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду. Ночью 13 -15, днем 20 -22.
В Советской Гавани и Ванино ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Ночью 5 -7. Днем 10 -12. Небольшой дождь.
В Комсомольске-на-Амуре небольшой кратковременный дождь Ветер северный 6-11 метров в секунду. Ночью 7 -9. Днем 17 -19.
В Чегдомыне небольшой кратковременный дождь. Ветер северный 6-11 метров в секунду. Ночью 6 -8. Днем 17 -19.
В Николаевске-на-Амуре без существенных осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Ночью 2 -4. Днем 10 -12.
В Охотске возможен небольшой дождь. Ветер южный 6–11 метров в секунду. Ночью 4 -6. Днем 8-10 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU