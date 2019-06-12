В Хабаровском крае работают над улучшением инвестиционного климата

СЕГОДНЯ 06:36 2019-06-12T06:36:00+03:00

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По мнению специалистов по сравнению с 2018 годом Хабаровский край улучшил свои показатели по многим позициям в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности, но этого оказалось недостаточно чтобы выйти в тридцатку лидеров.

- В регионе была проделана серьезная работа, в том числе по сокращению сроков выдачи разрешений на строительство, присоединению к инженерным сетям. Не хватило нескольких баллов для того, чтобы остаться в ТОП-30. Сейчас краю нужно работать на опережение. Я думаю, что те условия для ведения бизнеса, которые были наработаны в регионе за последние пять лет, позволят Хабаровскому краю в будущем году вернуться в двадцатку лучших регионов национального рейтинга, - отметила Ольга Курилова, руководитель дальневосточного представительства АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».

Как считает губернатор Хабаровского края, чтобы выправить динамику сейчас надо сосредоточиться на «слабых» направлениях. Особенно на работе с малым и средним бизнесом

- Нам необходимо выстроить обратную связь между правительством и деловым сообществом. Мы должны понимать, что бизнес чувствует, чего он хочет, и какие проблемы и трудности перед ним стоят. Знание о проблеме – это первый шаг к ее решению, - подчеркнул Сергей Фургал.

В крае будет скорректирован комплекс первоочередных мер, которые позволят добиться позитивных улучшений.

ИСТОЧНИК KP.RU