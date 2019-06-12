Хабаровская епархия организовала виртуальную экскурсию по старейшему храму краевого центра

СЕГОДНЯ 12:05 2019-06-12T12:05:54+03:00

Посетить Христорождественский храм можно в любое время, главное, чтобы был компьютер и интернет

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Виртуальная экскурсия предназначена не только для прихожан, н и для всех любопытствующих. Интерфейс, при помощи которого можно не только рассмотреть внутреннее убранство храма, его фрески, но и заглянуть в алтарь, или, например подняться на хоры, где располагаются певчие, или подняться на звонницу находится на официальном сайте храма.

- Для того, чтобы прогуляться по собору надо, во-первых, посетить сайт, а затем выбрать раздел, который так и называется «3D тур по собору», - объясняют в Хабаровской епархии. – Можно так же воспользоваться интерфейсом Панорама ДВ. Меню довольно простое – каждый разберется, ничего сложного там нет.

Фотографии сделаны в хорошем разрешении и позволяют рассмотреть все в мельчайших деталях, это считают в епархии позволит всем желающим насладиться культурным и религиозным наследием города.

Это не первый опыт организации интерактивной экскурсии по храмам в Хабаровске, такую же можно совершить, например, и по Кафедральному собору на площади Славы, или Градо-Хабаровскому собору Успения Божией Матери.

ИСТОЧНИК KP.RU